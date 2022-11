Jennifer Aniston en deuil après la mort de son père

Une star américaine en deuil. Lundi 14 novembre, l'actrice Jennifer Aniston a annoncé sur son compte Instagram la mort de son père, John, lui-même ancien acteur, connu pour avoir joué dans le feuilleton américain Des jours et des vies. Il avait 89 ans.

"Mon cher papa...⁣ John Anthony Aniston. Tu étais l'un des plus beaux humains que j'aie jamais connus", a-t-elle écrit sur le réseau social. Elle indique également que le décès de son père a eu lieu le 11 novembre dernier. "Je suis si reconnaissante que tu te sois envolé vers les cieux et sans douleur. Le 11/11, rien de moins. Tu as toujours eu un timing parfait. [Cette date] aura pour toujours une signification encore plus grande pour moi." "Je t'aimerai jusqu'à la fin des temps. N'oublie pas de me rendre visite", a confié l'ancienne comédienne de la série Friends.