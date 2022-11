Jennifer Aniston révèle son "parcours difficile" pour tomber enceinte avec des FIV

En 2018, elle s'insurgeait déjà dans InStyle contre la pression mise aux femmes pour qu'elles deviennent mères. "Personne ne sait ce qui se passe en privé. Personne ne pense à quel point c'est un sujet sensible pour mon compagnon et moi-même", déclarait-elle, ajoutant : "ils ne savent pas ce par quoi je suis passée, médicalement ou émotionnellement". Mais sans en dire plus.

Pour la première fois, la star de Friends évoque ses tentatives infructueuses de fécondation in vitro. Elle raconte "être passée par des moments très compliqués" entre la fin de la trentaine et la quarantaine. "J’ai essayé de tomber enceinte. Ç'a été un parcours difficile, le parcours pour faire un bébé", dit-elle. Alors que la journaliste qui l’interroge affirme qu’elle n’en avait "aucune idée", Jennifer Aniston répond que "personne ne s’en doutait".