La chanteuse américaine, qui devait entamer une série d’une trentaine de concerts aux États-Unis dès la fin juin, revoit totalement ses plans. Elle annonce en dernière minute qu’elle ne montera pas sur scène et qu’elle "prend du temps pour être avec ses enfants, sa famille et ses amis proches". Ce court communiqué qui ne cite pas son mari Ben Affleck relance les rumeurs déjà bien vives de séparation.

Sur son compte Instagram où elle est suivie par plus de 252 millions de personnes, elle continue à faire la promotion de son film Atlas actuellement numéro un sur Netflix. Elle ne dit rien en revanche de la décision radicale qu’elle vient de prendre. Jennifer Lopez a réservé à ses fans abonnés à sa newsletter l’annonce de l’annulation de sa tournée imminente. La chanteuse américaine devait donner le coup d’envoi de sa série de concerts le 26 juin à Orlando, en Floride.

Je ne ferais pas ça si je ne pensais pas que c'était absolument nécessaire Jennifer Lopez

"Je suis complètement abattue et dévastée de vous laisser tomber. Sachez que je ne ferais pas ça si je ne pensais pas que c'était absolument nécessaire. Je vous promets que je me rattraperai et que nous serons tous réunis à nouveau. Je vous aime tous énormément. Jusqu'à la prochaine fois...", écrit JLo dans ce message énigmatique doublé d’une courte phrase qui l’est encore plus de son tourneur. "Jennifer prend du temps pour être avec ses enfants, sa famille et ses amis proches", indique un communiqué de Live Nation dans le même mail. Inquiétant dirons certains quand d’autres préfèreront le terme prévisible.

Car cette tournée, censée accompagner son premier album inédit en dix ans, était déjà bien mal lancée. Jennifer Lopez avait retiré en catimini sept dates à son programme en raison de faibles ventes et avait même fini par changer le titre de son spectacle, de "This Is Me.. Now" à "This Is Me… Live, The Greatest Hits", pour en faire un show best-of de sa carrière. De quoi surfer sur la vague du bulldozer "The Eras Tour" de Taylor Swift qui continue à battre les records en revisitant sur scène l’ensemble de sa discographie. Mais le public n’a visiblement pas suivi.

Destiné à célébrer son histoire d’amour retrouvée avec Ben Affleck, son album "This Is Me… Now" n’a pas non plus secoué les foules au début de l'année. Selon Variety, il est le deuxième de ses neuf opus à s’être classé hors du top 10 du Billboard 200 à sa sortie, ne récoltant que la 38ᵉ place. Jennifer Lopez n’a pas commenté ces mauvais chiffres, pas plus qu’elle ne s’est étendue sur les rumeurs qui disent son mariage en péril.

De l'eau dans le gaz avec son mari ?

La presse américaine s’émeut depuis plusieurs semaines de possibles tensions chez les Bennifer, mariés en grandes pompes en 2022, 20 ans après une première rupture très médiatique. Même le très respectueux People Magazine, bienveillant dans sa couverture de l’actualité des célébrités, rapporte que le couple ne vit désormais plus sous le même toit et essaie de sauver ce qui peut l’être. "Ils veulent toujours faire passer les enfants en premier. Ils ont toujours été très orientés vers la famille", glisse une source proche peu après l’annonce de l’annulation de la tournée.

La présence cette semaine de Jennifer Lopez à la remise de diplôme de Violet, l’aînée de Ben Affleck et Jennifer Garner, en est un signe fort. "C’était important, elle voulait fêter ça", ajoute cette même source. À la tête d’une famille recomposée de cinq enfants, la chanteuse aurait "le cœur brisé" par cette situation délicate. Une affaire privée que la très publique star de 54 ans espère sans doute pouvoir gérer loin des regards indiscrets.