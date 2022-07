Jennifer Lopez dévoile les coulisses de son mariage surprise avec Ben Affleck à Las Vegas

"Derrière nous, deux hommes se tenaient la main et se soutenaient. Devant nous, un jeune couple avait conduit trois heures depuis Victorville pour le deuxième anniversaire de leur fille. Nous voulions tous la même chose, que le monde nous reconnaisse en tant que partenaires et que nous déclarions notre amour au monde à travers ce symbole ancien et presque universel qu’est le mariage", poursuit Jennifer Lopez. La chanteuse raconte qu’ils sont presque arrivés après la fermeture de la Little White Wedding Chapel, l’une des chapelles les plus célèbres du Strip. "Ils sont gentiment restés ouverts quelques minutes en plus, nous laissant prendre des photos dans la Cadillac rose décapotable qui a évidemment été la propriété du King (mais si nous voulions qu’Elvis lui-même soit là, ça nous aurait coûté plus cher et il était couché)", s’amuse-t-elle.