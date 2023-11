Jennifer Lopez chantera son amour pour Ben Affleck dans "This Is Me… Now", son premier album en 10 ans

Après s’être consacrée à ses activités d’actrice, la chanteuse américaine de 54 ans officialise l’arrivée imminente de nouveaux morceaux. Elle promet "une expérience musicale" composée d’un album et d’un film, qui seront disponibles pour la Saint-Valentin. Suite de "This Is Me… Then" sorti en 2002, "This Is Me… Now" sera entièrement dédié à son couple.

Elle aura longuement fait patienter ses fans mais assure que leur attente sera récompensée. Un an après dévoilé la liste des chansons qui composeront son neuvième album studio, Jennifer Lopez annonce qu’elles seront enfin disponibles le 16 février prochain. Un évènement en soi quand on sait que la chanteuse américaine n’a pas publié d’opus depuis "A.K.A." en 2014, exception faite des inédits composés pour la bande originale de la comédie romantique Marry Me dont elle était la tête d’affiche.

Le voyage d'une vie à la recherche de la vérité sur l'amour Jennifer Lopez

La date n’a pas été choisie au hasard. Célébration de son amour pour son époux Ben Affleck, "This Is Me… Now" sortira deux jours après la Saint-Valentin. Une façon pour elle de boucler une boucle ouverte en 2002 avec l’album "This Is Me… Then", déjà largement inspiré par sa relation avec l’acteur américain qui faisait une apparition dans le clip du hit "Jenny From The Block".

Surnommé Bennifer par les médias, le couple avait rompu ses fiançailles avec fracas pour mieux se retrouver 20 ans plus tard. Jennifer Lopez en parle comme de "la plus grande histoire d’amour jamais racontée" si l’on en croit le 13e et dernier morceau de l’album à venir. Leurs noces surprises à Las Vegas au cœur de l’été 2022 devraient, elles, être au cœur de la chanson "Midnight Trip To Vegas" - voyage nocturne à Vegas.

"Cette expérience musicale est une manifestation, à travers la musique, le film et la réalité, du voyage d'une vie à la recherche de la vérité sur l'amour", explique Jennifer Lopez sur ses réseaux sociaux. Présenté comme "le plus honnête et le plus personnel à ce jour", son album "This Is Me... Now" s’accompagnera d’un film co-écrit par Ben Affleck et réalisé par Dave Meyers. "Il s'agit d'une réinterprétation narrative, intime, réfléchie, sexy, drôle, fantaisiste, divertissante, musicale et visuelle, de sa vie amoureuse scrutée par le public", indique un communiqué dithyrambique de la plateforme Prime Video, qui proposera ce film dans 240 pays.

Les plus impatients peuvent déjà découvrir un premier extrait du single "Can't Get Enough", qui sortira le 10 janvier 2024. "Tu sais que je ne me lasse pas de toi. Je suis toujours amoureuse de toi", martèle Jennifer Lopez dans un refrain qui sample "I’m Still in Love (With You Boy)" de Marcia Aitken. Dans la bataille des déclarations sirupeuses, JLo s'offre déjà une victoire par KO.