Déjà en lune de miel en Italie avec Ben Affleck, Jennifer Lopez dévoile ses trois robes de mariée

"La vie est un art et nous sommes les artistes. Rendez-la aussi belle que vous voulez et créez exactement qui vous voulez être", écrit Jennifer Lopez, parlant de "robes de rêve". "Je partagerai quelques photos en plus et de délicieux détails sur notre grand jour très bientôt", ajoute-t-elle. Sans préciser quand. Car la jeune mariée a déjà la tête ailleurs, en Italie plus exactement où elle s’est envolée pour sa deuxième lune de miel en un mois. Après leur semaine romantique à Paris accompagnés de leurs enfants respectifs, les Bennifer ont pris la direction du Lac de Côme où ils ont été photographiés sur un bateau par Page Six. Le Daily Mail les a suivis à la table d’un grand restaurant où les tourtereaux se remémoraient déjà leurs noces. Ben Affleck a été vu montrant des clichés du mariage à sa douce sur son téléphone portable.