Jennifer Lopez et Ben Affleck se (re)fiancent, vingt ans après

Pour rappel, les amoureux ont commencé à se fréquenter en juillet 2002 avant d'annoncer - pour la première fois - leurs fiançailles en novembre de la même année. Le couple devait ainsi se marier en septembre suivant avant de reporter la cérémonie de mariage. En janvier 2004, ils ont finalement annulé leurs fiançailles et se sont séparés.

Trois jours seulement après l'annulation dudit mariage, Jennifer Lopez a commencé à sortir avec le chanteur américain Marc Anthony qu'elle a épousé en juin 2004. Ils ont divorcé dix ans plus tard, après avoir eu des jumeaux, Emme et Max, âgés de 14 ans. Ben Affleck, lui, s'est marié avec l'actrice Jennifer Garner, maman de ses trois enfants : Violet, 16 ans, Seraphina, 13 ans et Samuel, 10 ans. Ils ont divorcé en 2018, après treize ans de mariage.