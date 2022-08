Robe de princesse, du blanc partout : le mariage de rêve de Jennifer Lopez et Ben Affleck en Géorgie

La fête a duré tout le week-end. Il fallait au moins ça pour célébrer l’un des couples les plus vibrants de Hollywood, qui en moins d’un an s’est redonné une chance en amour pour finir par se marier deux fois. Un mois après leur union surprise dans la plus mythique des chapelles de Las Vegas, Jennifer Lopez et Ben Affleck ont rassemblé leurs familles et leurs amis pour un grand raout dans le Sud des États-Unis. Rendez-vous était donné sur une petite île de Géorgie où l’acteur de 50 ans est l’heureux propriétaire d’un domaine de 35 hectares.