"Un bonheur durement gagné" : Jennifer Lopez savoure son mariage avec Ben Affleck

"Il y a encore quelques années, nous ne savions pas que la vie nous obligerait à traverser tant de labyrinthes. Et qu'elle réserverait tant de surprises, de bénédictions et de délices", écrit-elle, avant de revenir sur cette noce qui a passionné leurs fans dans le monde entier. "Tout a culminé dans ce moment, l’un des plus parfaits de nos vies. Nous n’aurions pas pu être plus heureux. Je vous souhaite à tous le même genre de bonheur. Le genre de bonheur durement gagné qui est plus doux grâce au voyage qui l’a précédé."