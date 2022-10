Procès Harvey Weinstein : l'épouse du gouverneur de Californie parmi les accusatrices

Jennifer Siebel Newsom, 44 ans, est en effet l’auteure de plusieurs documentaires sur la place des femmes dans la société américaine. Sa participation au procès n’est pas totalement une surprise puisqu’en 2017, après la publication de l’enquête du New York Times qui avait entrainé la chute d’Harvey Weinstein, elle avait raconté son expérience avec le producteur sur le site du Huffington Post.

"J’étais naïve, nouvelle dans cette industrie, et je ne savais pas comment m’y prendre avec ses avances agressives", écrivait-elle dans une tribune où elle racontait un rendez-vous dans un palace, en marge du Festival de Toronto. "Les membres de son staff qui étaient présents à mon arrivée ont soudain disparu, me laissant seule avec cette légende hollywoodienne extrêmement puissante et intimidante."