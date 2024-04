"Adieu" : séparé de Laure Manaudou, Jérémy Frérot officialise en chanson

Le chanteur publie "Adieu", un single qui confirme la fin de son mariage avec l'ex-championne de natation. Mariés en 2018, ils ont eu deux enfants, Lou et Sacha, aujourd'hui âgés de 6 et 3 ans. Dans "Le Parisien", l'ex-moitié des Fréro Delavega évoque pour la première fois sa nouvelle vie de père célibataire.

Couple discret, Jérémy Frérot et Laure Manaudou s’étaient mariés dans les Landes au printemps 2018, trois ans après leur rencontre. Une histoire d’amour qui a donné naissance à deux petits garçons, Lou et Sacha, aujourd’hui âgés de 6 et 3 ans. Alors que des rumeurs de séparation circulaient depuis plusieurs mois déjà, le chanteur les confirme dans "Adieu", un nouveau single disponible ce lundi.

"Papa maman vont devenir amis, ça veut pas dire que tout est fini", lance d’emblée l’ex-moitié des Fréro Delavega sur le premier couplet. "C'est presque mot pour mot ce que j'ai dit à mes enfants quand, avec Laure, on le leur a annoncé", explique Jérémy dans Le Parisien. "Il y a eu l'amour qui vous a créé et il y a l'amour qui vous élève, c'est différent mais tout aussi puissant."

"Chacun chez soi, chacun ses nuits, chacun ses jours, chacun sa maison. Chacun de son côté, chacun sa liberté. Chacun son tempo", chante encore le Girondin, ouvrant une petite porte sur son nouveau quotidien. "Il n’y a pas tellement de chansons qui parlent d’un père qui divorce et s’occupe de ses enfants, une semaine sur deux", avoue-t-il encore à nos confrères. "Je suis un papa vachement impliqué, comme beaucoup autour de moi. J’avais envie de partager cette vie."

Aujourd’hui âgé de 34 ans, Jérémy Frérot a été révélé au grand public grâce à sa participation à la saison 3 de "The Voice" aux côtés de Florian Delavega, un copain du bassin d'Arcachon avec lequel il formait le duo Fréro Delavega. Après deux albums qui ont cartonné, ils ont donné leur dernier concert en commun en juin 2017.

Depuis, Jérémy s’est lancé dans une carrière solo couronnée de succès avec Matriochka en 2018 et Meilleure vie en 2021, tous les deux disques d’or. Présenté par son auteur comme une suite du tube "Un homme", "Adieu" sert de prélude à un troisième opus attendu à la rentrée. Il sera suivi d’une grande tournée dans toute la France courant 2025.