Deux mois après son terrible accident, Jeremy Renner accélère sa convalescence

Transporté en hélicoptère vers un hôpital de la région, l’acteur y a été opéré pour des blessures au thorax et aux jambes. Il en est ressorti deux semaines plus tard avec pas moins de trente os brisés. Ni ses médecins, ni ses proches, n’ont à ce jour donné de détails sur l’importance de ses blessures et des séquelles éventuelles.

"Nous sommes ravis de ses progrès", déclarait sa sœur Kym le 10 janvier dernier à People. "Tous ceux qui connaissent Jeremy savent que c’est un combattant qui ne plaisante pas. Il est déjà en avance sur tous les objectifs. Nous ne pourrions être plus positifs concernant le chemin qui l’attend."

Jeremy Renner, qui a fêté ses 52 ans sur son lit d’hôpital, donne régulièrement des nouvelles à ses fans sur les réseaux sociaux. Mais il ne s’est pas exprimé pour le moment dans les médias. On peut le voir actuellement dans la saison 2 de The Mayor of Kingstown, la série dont il est la vedette diffusée sur la plateforme Paramount+.