Jeremy Renner des "Avengers" écrasé sous une déneigeuse : les détails de l'incroyable accident qui a failli lui coûter la vie

C’est bel et bien un miracle. Victime d’un terrible accident le 1er janvier sur sa propriété du Nevada, Jeremy Renner a posté un selfie depuis son lit d’hôpital, dans la nuit de lundi à mardi. Une partie du visage tuméfiée, encore recouverte de sang, l’acteur de 51 ans a passé plusieurs heures sur la table d’opération afin de soigner une plaie au thorax et des blessures orthopédiques multiples. Si ses jours ne sont plus en danger, l’un des superhéros de la saga Avengers a vu la mort de très près au regard du scénario du drame, qui se précise d’heure en heure.

Avant cette publication qui a déjà reçu des millions de "likes" à travers le monde, le shérif local Darin Balaam avait tenu une conférence de presse dévoilant de nombreux éléments de l’enquête en cours. Au lendemain de la soirée du réveillon, un membre de la famille de Jeremy Renner a quitté la propriété au sud de la station de ski Mount Lake Tahoe à bord d’un véhicule appartenant à l’acteur lorsqu’il s'est retrouvé bloqué dans la neige, paralysant la région depuis plusieurs semaines.