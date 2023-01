Jeremy Renner écrasé par une déneigeuse : l'acteur de retour chez lui après son terrible accident

Plus de deux semaines après son terrible accident, Jeremy Renner révèle qu’il est rentré chez lui dans sa maison près de Reno, dans le Montana. "Sorti de mon cerveau brumeux encore en convalescence, j’étais très excité de regarder l’épisode 1 de la saison 2 avec ma famille à la maison", a tweeté l’acteur en réponse à un post du compte officiel de la série The Mayor of Kingston, dont il est le héros. Un miracle ?

Le 1er janvier dernier, au lendemain du réveillon, la star passait en effet sous les roues d’une déneigeuse professionnelle de 6,5 tonnes. Un engin impressionnant qu’il venait d’utiliser lui-même pour aider un membre de sa famille à quitter sa propriété. Transporté en hélicoptère vers un hôpital de la région, il y a été opéré pour des blessures au thorax et aux jambes. Un terrible accident qui avait suscité une vague d’émotion chez ses fans, partout dans le monde.