Jeremy Renner écrasé par une déneigeuse : sa vidéo émouvante depuis son lit d’hôpital

Révélé grâce à Démineurs, le film de Kathryn Bigelow qui lui a valu une nomination à l’Oscar du meilleur acteur en 2010, Jeremy Renner est l’un des talents les plus en vue à Hollywood. Il a notamment interprété le superhéros Hawkeye dans six films de la saga Avengers et une série sur Disney+. Partenaire de Tom Cruise dans Mission : Impossible 4 et 5, il est également la vedette de la saison de 2 de la série The Mayor of Kingston, qui débute le 15 janvier sur Paramount+.