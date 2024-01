Un an après son très grave accident, Jeremy Renner reprend le chemin des tournages

Le 1ᵉʳ janvier dernier, le comédien avait eu le corps broyé par son chasse-neige de près de 7 tonnes. Très amoché, il est parvenu à se remettre sur pied après une longue convalescence. Il a annoncé reprendre le tournage de la série "Mayor of Kingstown" ainsi que la sortie d'un album.

C'est une bonne nouvelle. Un an après le terrible accident qui a failli lui coûter la vie, Jeremy Renner a annoncé qu'il allait reprendre le chemin des tournages. "Cela a été une année incroyablement chargée. Je pense que je suis prêt et je pense que je suis assez fort. On verra comment ça se passe. Je reprends littéralement dans une semaine. Mais je ferai de mon mieux, et j’essaierai de toutes mes forces", a expliqué sur CNN l'acteur attendu sur le plateau de la saison 3 de la série Mayor of Kingstown.

Une force de la nature

Le 1ᵉʳ janvier dernier, alors qu'il déneigeait devant chez lui, Jeremy Renner était passé sous les roues d'une déneigeuse de 7 tonnes. Très amoché, il avait passé plus de deux semaines en soins intensifs avant de rentrer chez lui pour une longue convalescence. Véritable force de la nature, Jeremy Renner n'a eu cesse de documenter son long combat pour se remettre sur pied. Mi-novembre, il postait une vidéo dans laquelle on le voit courir et faire des pas chassés dans l’allée devant sa maison.

Bien décidé à croquer la vie à pleines dents, le comédien a également révélé qu'il allait sorti en janvier un album inspiré de sa convalescence. "Cela a été une merveilleuse thérapie, je pense même pour les personnes avec lesquelles je l'ai écrit, qui sont tous des amis", a expliqué l'acteur qui a dévoilé un premier extrait de l'album intitulé Love and titanium (amour et titane) en référence au métal utilisé pour reconstruire ses membres cassés.