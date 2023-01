Jeremy Renner victime d’un grave accident : tout ce qu'il faut savoir sur le superhéros de la saga Avengers

Intense et hyper réaliste, Démineurs remporte six Oscars dont celui du meilleur film. Véritable révélation, Jeremy Renner est nommé dans la catégorie meilleur acteur, mais c’est Jeff Bridges qui l’emporte pour Crazy Heart. L’année suivante, il est nommé dans la catégorie second rôle masculin pour The Town, où il joue William Conghlin, une petite frappe de Boston, "frère de sang" du héros joué Ben Affleck, également réalisateur. Cette fois, il est battu par Christian Bale dans Fighter. Mais sa carrière est bel et bien lancée.

Sur la short-list des acteurs désormais incontournables, il donne la réplique à Tom Cruise dans Mission : Impossible 4 où il incarne l’agent William Brandt. Universal lui confie également le rôle principal de Jason Bourne : l’héritage, un spin-off de la saga d’espionnage avec Matt Damon. Le film est un échec au box-office mais qu’à cela ne tienne. Après une brève apparition dans Thor, il reprend le personnage de Clinton Barton, alias Hawkeye, dans The Avengers en 2012. Le voilà désormais au générique de l’une des plus lucratives franchises de l’Histoire du cinéma.