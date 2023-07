Jeremy Zag, réalisateur de "Miraculous, le film" : "Ladybug et Chat Noir, c'est une vraie comédie romantique"

Vous avez également introduit des chansons dans le film alors que dans la série les personnages ne chantent pas. Pourquoi ?

Nous avons fait un épisode musical test dans la série à Noël et il a cartonné. Dans le film, il fallait raconter en 1h30 la synthèse de tout l'univers de Ladybug et Chat Noir. Pour moi, il n'y a rien de mieux qu'une chanson pour aller droit à l'essentiel. J'ai donc d'abord écrit les chansons, puis j'ai raconté l'histoire et monté le film. Ça m'a pris cinq ans de travail.

Pour les chansons de Ladybug, vous avez fait appel à Lou, une ex-candidate de "The Voice Kids". Pourquoi ?

J'avais très envie de continuer à travailler avec Lou, qui est déjà la chanteuse du générique français de Miraculous. Je lui ai demandé si elle voulait faire un film à la Disney et elle a accepté de chanter en français mais aussi en anglais alors qu'elle ne parlait pas la langue. Elle a beaucoup travaillé et elle a relevé le challenge avec brio. C'est vraiment une fille en or, généreuse et travailleuse.

Le film incite les jeunes à avoir confiance en eux. C'est essentiel pour les nouvelles générations ?

Oui, évidemment. D'autant qu'on vit à une époque où, avec les réseaux sociaux, les jeunes et les moins jeunes, donnent beaucoup trop d'importance au regard des autres. Ils se fabriquent un personnage qu'ils ne sont pas vraiment, juste pour plaire et au final, ils ne s'aiment plus. Ladybug nous prouve que le plus important, c'est d'être soi-même pour être libre. Et qu'il ne faut pas absolument chercher à être aimé, mais plutôt à donner de l'amour.