Jesse Eisenberg, la star de "The Social Network" à Deauville : "Je ne suis ni sur Facebook, ni sur Twitter !"

Pour un premier film, on va souvent chercher dans son histoire personnelle. C’est le cas avec le vôtre ?

Le film est personnel d’une façon détournée. Il ne parle pas de ma vie. Mais il parle de quelque chose contre lequel je lutte. Je suis un acteur, je travaille dans le divertissement populaire tandis que tout le monde autour de moi travail dans le social. Ma femme a lancé un programme d’insertion des handicapés à New York, mon meilleur ami donne des cours à d’anciens détenus et ma mère donne des cours d’éthique aux médecins. Et moi... je fais des films de zombies ! Lorsque je rentre à la maison le soir, j’essaie de me réconcilier avec moi-même et de trouver de la valeur aux choses qui me rendent populaire, par opposition avec leur travail qui ne fait pas de bruit, mais qui est très important. Mon film suit cette idée. Il y a cette femme, Evelyn, qui travaille dans un foyer pour femmes victimes de violences conjugales. C’est quelqu’un qui sauve des vies. Et puis il y a son fils, Ziggy, c’est un songwriter en ligne, il a 20.000 abonnés sur Youtube. Ils s’engueulent parce que chacun n’accorde pas de valeur à la façon de vivre de l’autre. En fait, ils se battent à la maison comme je me bats dans ma propre tête !

Ziggy fait partie d’une génération qui est née avec les réseaux sociaux. Ils vivent, respirent, gagnent même de l’argent grâce à leurs publications. Ça vous effraye ? Ça vous amuse ?

Moi, je n’ai pas grandi en jouant la comédie en ligne. J’ai commencé au théâtre. Et il me semble qu’il y a un truc un peu triste dans le fait de jouer ses chansons devant un écran dans sa chambre. Mais il y a aussi là-dedans quelque chose d’assez relaxant, parce qu’on est dans son confort, il n’y a pas l’anxiété de se produire sur scène. Dans le film je voulais montrer l’envers du décor de ce genre de situation, avec le côté un pathétique d’un personnage qui attend que les gens lui envoient un pourboire depuis sa chambre d’ado.