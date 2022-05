Jesse Williams de "Grey’s Anatomy" filmé nu à son insu à Broadway : la vidéo qui fait scandale

Mauvaise surprise pour Jesse Williams. À l'affiche de la pièce de théâtre Take Me Out à Broadway, le comédien a vu une vidéo de lui entièrement nu fuiter sur les réseaux sociaux. Révélé par son rôle de Jackson Avery dans la série Grey's Anatomy, qu'il a quittée en pleine saison 17, l'acteur âgé de 40 ans s'était lancé un véritable défi pour ses premiers pas au théâtre.

Dans la pièce dévoilée en avril dernier, Jesse Williams incarne un joueur de baseball qui révèle son homosexualité. Dans une des scènes, le comédien apparaît complètement nu face au public, en train de prendre une douche. Un véritable défi pour Jesse Williams, qui était "terrifié", comme il l’a confié en avril dernier à Page Six. "Mais ensuite j'ai noté que c'était ce que j'avais demandé à Dieu. J'avais demandé à être terrifié. J'avais demandé de faire quelque chose d'effrayant, de stimulant. Qui me fasse me sentir vivant et mal à l'aise", admet l'artiste, qui vient par ailleurs de recevoir une nomination au Tony Award du meilleur comédien (soit l'équivalent des Molières en France).