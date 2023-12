AVANT/APRÈS - "GTA VI" : 20 ans plus tard, la ville fictive de "Vice City" n'a plus rien à voir

Rockstar Games a dévoilé, mardi 5 décembre, sur sa chaîne YouTube, les toutes premières images de "Grand Theft Auto VI", présenté comme le jeu le plus attendu de la décennie. Pour cette première bande-annonce, le studio américain a poussé les graphismes au-delà de tout ce qu'on pouvait imaginer, avec des effets visuels époustouflants. "Vice City", la ville fictive inspirée de Miami, déjà mise à l'honneur dans un volet sorti en 2002, a changé du tout au tout en l'espace de 20 ans. La preuve en images.

Ça valait le coup d'attendre. Dix ans après la sortie de "GTA V", Rockstar Games a mis en ligne le trailer du prochain volet de sa franchise à succès, sobrement intitulé "GTA VI". Dévoilées dans la nuit du lundi 4 au mardi 5 décembre, vers minuit, les premières images de ce nouvel opus, dont la sortie est annoncée pour 2025, ont fait leur effet waouh. Qu'on se le dise, au premier visionnage de la bande-annonce d'1 minute 30, on ressort émerveillé et excité, avec le souffle coupé.

À l'écran, "Vice City", la ville fictive inspirée de Miami, est gorgée de vie. Tout a été modélisé à la perfection. Des paysages variés et colorés à la richesse des PNJ (personnage non-joueur), en passant par la gestion méticuleuse des jeux de lumière, le moindre détail a été pensé et soigné, avec un seul but : rendre la "ville du vice" plus réelle et animée que jamais. La qualité des graphismes proposée par le studio au "R" étoilé surpasse tout ce qu'on a pu voir jusqu'ici dans l'univers des jeux vidéo.

La filiale de Take-Two Interactive, derrière le sublime "Red Dead Redemption 2", qui a redéfini les classiques du genre en monde ouvert, peut être fière de son coup. Rockstar, qui a affirmé vouloir offrir aux joueurs "l'évolution la plus importante et immersive de la franchise", a réussi à nous en mettre plein la vue. Au point de rendre "GTA V", le dernier "Grand Theft Auto" en date, presque obsolète graphiquement. L'écart est encore plus grand avec "GTA : Vice City", sorti en 2002, il y a 20 ans, un épisode marquant de la série dans lequel on déambulait, pour la première fois, dans les artères de la célèbre métropole floridienne.

"Vice City" frise la perfection

Si d'un jeu à l'autre, il est parfois difficile de se rendre compte des évolutions visuelles, le bond graphique opéré entre "GTA : Vice City" et "GTA VI" est flagrant. Le compte X (ex-Twitter) de Rockstar Universe, qui relaie toutes les informations ayant trait au studio américain, s'est amusé à comparer les deux titres. Avec un rendu plus que saisissant. Jugez donc.

Mais on peut se poser une question : "GTA VI" sera-t-il aussi beau en 2025 ? Le premier trailer, qui s'appuie sur le moteur graphique du jeu RAGE9 - l'acronyme de Rockstar Advanced Game Engine -, donne un large aperçu de ce qui nous attend. Mais rien ne nous dit, pour l'instant, que le rendu final sera similaire, une fois qu'on aura la manette en mains. Pour cela, il faudra, au moins, attendre que l'éditeur new-yorkais dévoile des images de gameplay. Peut-on craindre de revivre un accident industriel à la "Cyberpunk 2077" ? Annoncé comme un blockbuster, le bébé de CD Projekt Red n'a pas tenu ses promesses, se révélant moche et injouable. Au vu du soin habituellement accordé à ses titres par Rockstar, qui a encore un an au minimum pour peaufiner "GTA VI", le risque semble minimine. Nous, on ne demande qu'à en prendre plein les mirettes.