Avec le trailer de "GTA VI", Rockstar Games écrase tout sur son passage

Les premières images de "Grand Theft Auto VI", le nouvel opus de la franchise phare de Rockstar Games, ont été révélées, mardi 5 décembre, sur YouTube. La bande-annonce du jeu le plus attendu de la décennie a provoqué un raz-de-marée sur la plateforme de streaming, avec plus de 90 millions de vues en l'espace de 24 heures. Elle est devenue la vidéo non-musicale la plus visionnée en une journée.

Le jeu de tous les records ? Dix ans après la sortie de "GTA V", Rockstar Games a mis en ligne, dans la nuit du lundi 4 au mardi 5 décembre, vers minuit, le premier trailer du prochain volet de sa franchise culte. Le studio au "R" étoilé, qui avait prévu de diffuser les premières images de "GTA 6", le jour même à 15h tapante (heure française), a été poussé à sortir la bande-annonce plus tôt qu'annoncé, après un leak (une fuite, en anglais) de séquences présumées de son futur titre sur TikTok. Ce qui n'a pas empêché les fans de la saga à succès de se précipiter sur le nouvel opus, qui sortira en 2025 sur PS5 et Xbox Series S/X.

La diffusion du trailer d'une minute 30, qui a donné un large aperçu de ce qui nous attend, a occasionné un immense raz-de-marée sur YouTube. En l'espace d'une trentaine d'heures, il a été visionné plus de 102 millions de fois, et ce uniquement sur la chaîne officielle de Rockstar. Une prouesse pour le monde vidéoludique. En une journée seulement, la bande-annonce de "GTA VI" a accompli ce que la vidéo d'annonce de "GTA V", le dernier "GTA" en date, a mis 12 ans à réaliser.

Preuve de l'attente démesurée autour de "GTA VI", elle s'est même offert le luxe de battre le record du plus grand nombre de vues en 24 heures sur YouTube pour une vidéo non-musicale. Le clip, révélé par la filiale de de Take-Two Interactive, a écrasé le record du vidéaste MrBeast, surnommé le "roi de YouTube" avec ses 216 millions d'abonnés. En 13 heures seulement, le trailer du nouveau "GTA" a pulvérisé les 59,4 millions cumulés par Jimmy Donaldson sur sa vidéo "Extreme Olympics".

En première place des tendances de la plateforme de streaming, avec 9,1 millions de "j'aime" et plus de 730.000 commentaires, le bande-annonce du nouveau hit de Rockstar Games, visionnée 90,6 millions de fois en 24 heures, n'a pas réussi à faire mieux que les clips "Butter" et "Dynamite" du groupe sud-coréen BTS, qui avait respectivement réalisé 108,2 et 101,1 millions de vues au premier jour. Deux records que "GTA VI" aurait sans doute pu approcher, voire dépasser, sans la fuite.