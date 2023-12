"GTA VI" : le hacker qui a piraté le jeu de Rockstar Games condamné à vie à la prison-hôpital

Arion Kurtaj, un hacker de 18 ans, responsable d'avoir fait fuiter 90 vidéos de "GTA VI" en 2022, a été condamné à purger une peine en prison-hôpital pour une durée indéterminée. Le pirate informatique, membre du groupe Lapsus$, qui a piraté plusieurs entreprises de renom dont Uber, y restera jusqu'à ce qu'il ne présente plus de risque de récidive. Les images volées révélaient de nombreux éléments sur le futur hit de Rockstar Games, depuis confirmés par la sortie du premier trailer, le 5 décembre dernier.

Il avait divulgué des dizaines de vidéos volées de "GTA VI". Arion Kurtaj, un hacker connu sous le pseudonyme "A.K", a été condamné, jeudi 21 décembre, à la prison-hôpital pour une durée indéterminée, rapporte la BBC. Originaire d'Oxford et atteint d'autisme, le jeune homme de 18 ans était alors un "membre clé" d'un groupe appelé Lapsus$, qui a piraté Microsoft, Uber ou Nvidia. Suite à cette dernière intrusion, il a été arrêté par la police londonienne, avant d'être libéré sous caution. Placé sous protection pour des raisons de sécurité, après avoir été victime de doxing - une pratique visant à révéler des informations sur l'identité d'un individu -, "A.K" a été assigné à résidence, dans un hôtel, avec interdiction de se connecter à Internet.

C'est au même moment qu'il s'est introduit dans les serveurs de Rockstar. Privé d'ordinateur, il a utilisé un smartphone, un clavier, une souris et un Amazon Fire Stick, branché sur la télévision de sa chambre, pour percer le système de l'éditeur new yorkais. Le 18 septembre 2022, la filiale de Take-Two Interactive a été victime d'une fuite d'ampleur, l'une des plus grosses de l'histoire du jeu vidéo. Le hacker, caché sous le nom d'utilisateur "TeaPotUberHacker", a mis en ligne le code source du futur "Grand Theft Auto" sur un forum. Il a aussi diffusé 90 extraits du nouvel épisode de la licence à succès.

Il a dévoilé une cinquantaine de minutes d'images volées d'une ancienne version test, dite "alpha". Celles-ci montraient des éléments du futur hit du studio au "R" étoilé, jusqu'alors jamais inconnus du grand public. On pouvait notamment découvrir les deux protagonistes principaux, les futurs Lucia et Jason, une version moderne de Bonnie et Clyde, et différents lieux ou décors qui laissaient présager un retour de la saga à "Vice City", ville fictive inspirée de Miami déjà explorée en 2022.

À l'époque des faits, le leak (fuite, en anglais) massif avait été qualifié de "cauchemar" pour le studio par le journaliste de Bloomberg, Jason Schreier, l'un des plus respectés de l'univers vidéoludiques. Quelques jours plus tard, Arion Kurtaj avait été arrêté, suspecté par la police britannique, épaulée du FBI, d'être responsable de l'intrusion chez Rockstar.

Une fuite qui a coûté des millions à Rockstar

Inapte à subir un procès, en raison de son autisme aigu, il a été condamné à vivre dans une prison-hôpital jusqu'à ce qu'il ne soit plus considéré comme une menace. Une évaluation de sa santé mentale, utilisée dans le cadre de l'audience de détermination de la peine, a révélé que le jeune pirate informatique "continuait d'exprimer son intention de revenir à la cybercriminalité dès que possible", le qualifiant de "très motivé". Par ailleurs, le tribunal a appris qu'Arion Kurtaj avait été violent pendant sa détention et des dizaines de rapports faisant état de blessures ou de dommages matériels.

Sa défense a fait valoir que le succès du premier trailer, sorti le 5 décembre 2023, indiquait que son action n'avait pas causé de préjudice grave au développeur. Un argument qui n'a pas été pris en compte par le juge, qui a évoqué de vraies victimes et de réels dommages causés par ses autres multiples piratages sur des individus et des entreprises qu'il avait attaqués avec Lapsus$. Devant le tribunal, Rockstar Games a affirmé que la fuite, dont il a été victime, lui avait coûté 5 millions de dollars et des milliers d'heures de travail pour ses équipes. Un leak qui n'a, heureusement, pas retardé le développement de "GTA VI".