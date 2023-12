Il dit s'être reconnu dans le trailer de "GTA VI", le "Joker de Floride" réclame 2 millions de dollars à Rockstar

Lawrence Sullivan, alias le "Florida Joker", un criminel devenu célèbre pour sa ressemblance frappante avec le rival de Batman, a réagi à la bande-annonce de "GTA VI". L'homme aux multiples tatouages a interpellé Rockstar Games, le studio derrière le jeu le plus attendu de la décennie, qu'il accuse d'avoir copié son image sans son accord. Il réclame "1 à 2 millions" de dollars au studio américain, qui ne devrait toutefois pas être inquiété.

"GTA, il va falloir qu'on cause." Rockstar Games a dévoilé, mardi 5 décembre, sur sa chaîne YouTube, les toutes premières images de "Grand Theft Auto VI", le nouveau volet de sa franchise satirique à succès, dont la sortie est prévue pour 2025. Le trailer d'une minute et 30 secondes regorge de références à des faits divers réels survenus outre-Atlantique. À commencer par ce que l'on surnomme déjà "la femme aux marteaux", un personnage grossier à la ressemblance frappante avec "LA Susan", une habitante enragée de Chatsworth, dans le comté de Los Angeles, en Californie. En 2020, une vidéo, devenue virale, la montrait en train de fracasser la voiture de son voisin à coup de marteaux, tout en proférant une flopée d'insultes racistes.

Mais, de tous les clins d'œil du studio au "R" étoilé, un a fait parler plus que les autres. La bande-annonce, visionnée plus de 132 millions de fois, met en scène l'arrestation d'un homme aux cheveux teints verts et au visage recouvert de multiples tatouages. Un personnage fortement inspiré du "Florida Joker" ("le Joker de Floride", en anglais), un criminel arrêté pour possession de marijuana et port dissimulé d'arme à feu. Arborant l'apparence du plus grand ennemi de Batman, Lawrence Sullivan, de son vrai nom, est devenu célèbre, en 2017, après la diffusion de son mugshot - sa photo d'identification en prison - sur les réseaux sociaux. Bien que quelques traits aient été modifiés, les fans de "GTA" ont tout de suite fait le lien.

Et ce ne sont pas les seuls. Lawrence Sullivan, dit le "Florida Joker", a réagi à cette ressemblance pour le moins confondante. "Vous avez peut-être vu ce personnage dans GTA VI", a-t-il lancé à ses abonnés dans une vidéo TikTok. "Vous savez qu'ils ont créé un personnage avec des tatouages sur le visage. Savez-vous de qui ils se sont inspirés ? De moi !" "Il suffit de me chercher, le Joker de Floride, vous voyez de quoi je parle", a-t-il poursuivi, avant de finir en interpellant Rockstar Games : "GTA, il faut qu'on cause."

"Vous avez pris mon image, vous avez pris ma vie"

Persuadé d'avoir inspiré le personnage, l'homme, qui a connu un regain de célébrité, a depuis multiplié les vidéos sur son compte personnel, allant même jusqu'à afficher une capture d'écran du trailer à la place de sa photo de profil. Dans sa dernière intervention sur TikTok, datée du vendredi 8 décembre, il réclame "1 à 2 millions" de dollars des dommages et intérêts à la filiale de Take-Two pour l'utilisation de son image. "Vous avez pris mon image, vous avez pris ma vie", a-t-il accusé. "Tout le monde me dit que j'hallucine, que je ne suis pas le joker de GTA 6, mais regardez : là c'est moi, et là c'est moi."

Une requête qui a peu de chances d'aboutir. Fin 2013, Rockstar a été attaqué en justice par l'actrice Lindsay Lohan. L'ancienne égérie de Disney reprochait à l'éditeur new-yorkais d'avoir exploité son image sans son accord pour deux artworks de "GTA V". Elle l'accusait aussi de s'être fortement inspiré d'elle pour créer le personnage trash de Lacey Jonas. La cour d'appel de New York a fini, en 2018, par la débouter en vertu du premier amendement de la Constitution américaine, qui protège le droit de parodier. Les juges ont estimé que le personnage est "la représentation satirique d'une jeune femme moderne et aimant se rendre à la plage". Pour eux, il n'était "rien de plus qu'un commentaire sur l'actualité culturelle".