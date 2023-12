"GTA VI" : map du jeu, nouveau trailer... ces détails que Rockstar aurait cachés dans un visuel

Deux semaines après la sortie de la première bande-annonce de "Grand Theft Auto VI", le jeu le plus attendu de la décennie, la hype autour du titre de Rockstar ne faiblit pas. Les fans de la franchise à succès, toujours avides de la moindre information, enquêtent méticuleusement pour découvrir de potentiels nouveaux indices cachés. Cette fois, c'est dans un artwork, un visuel du jeu, qu'ils pensent avoir percé des secrets.

Rockstar s'est-il joué de nous depuis le début ? Pourtant, ce n'est pas faute d'avoir - littéralement - retourner dans tous les sens le trailer de "GTA VI", visionné plus de de 156 millions de fois depuis sa mise en ligne, le 5 décembre 2023, sur YouTube. Des dizaines d'enquêteurs en herbe ont scruté, décortiqué et commenté le moindre détail du futur hit du studio au "R" étoilé. On a ainsi eu le droit à un décryptage plan par plan ; à une théorie selon laquelle il faut regarder la bande-annonce à l'envers pour mieux appréhender l'histoire de Lucia, la protagoniste principale que l'on incarnera ; ou encore à un relevé exhaustif des animaux, véhicules et autres éléments visibles dans la vidéo dont la durée n'excède pas les 90 secondes.

Mais l'attente est telle autour de prochain "GTA", dont la sortie a été annoncée courant 2025, en exclusivité sur PS5 et Xbox Series S/X, que les fans sont en quête perpétuelle de nouveaux indices. Après s'être longuement attardé sur les premières images du nouvel épisode à venir, ils ont recentré ces derniers jours leur attention sur l'artwork du jeu. À force de chercher, des internautes rusés affirment avoir mis la main sur l'un des secrets les mieux gardés de Rockstar Games.

L'artwork de "GTA VI" en panorama large. - ROCKSTAR GAMES

On vous explique : en se rendant sur le site de l'éditeur new-yorkais, ils se sont aperçus qu'il existait un dessin d'illustration (voir ci-dessus) à l'artwork originel, à la différence que le panorama est plus large et qu'aucun décor n'est "cuté". En fouillant un petit peu, ils ont découvert que le visuel était composé de trois parties. Le premier aplat montre Lucia et Jason, le couple à la Bonnie et Clyde, en train de poser devant une voiture. Une deuxième partie révèle deux palmiers en relief. Jusque-là, rien d'incroyable. Mais là où cela devient intéressant, c'est lorsqu'on s'intéresse à l'arrière-plan. On y distingue une artère de "Vice City", ville fictive inspirée de Miami. Une rue aux faux airs d'Ocean Drive, avec ses hôtels au style art déco.

Une bande-annonce en septembre 2024 ?

Sur cet artwork, dans le coin en bas à droite, on peut deviner un poster accroché à un mur. Lorsqu'on zoome au maximum dans l'image et que l'on modifie la colorimétrie, apparaissent les contours d'une carte, une map dans le jargon du jeu vidéo. Selon un utilisateur de X NikTek, qui a fait la démonstration précitée, celle-ci collerait en partie avec la map conçue par les fans suite à la gigantesque fuite de données dont a été victime Rockstar en 2022. Un leak massif de 90 vidéos d'une version alpha du jeu, pour lequel un hacker a été condamné, jeudi 21 décembre, à vivre jusqu'à nouvel ordre dans un hôpital sécurisé.

Outre cet aperçu de la probable future carte de "GTA VI", le visuel renfermerait un autre secret. Un utilisateur de Reddit 27guy croit avoir résolu l'énigme derrière les impacts de balle, au nombre de six, présents sur la voiture de Lucia et Jason. Grâce au code Morse (voir le X ci-dessous), il pense avoir décelé la date de sortie de la prochaine bande-annonce. La filiale de Take-Two Interactive se préparait à dévoiler le deuxième trailer le 1ᵉʳ septembre 2024, neuf mois après le tout premier.

Une théorie que l'on peut croire tirée par les cheveux, mais le studio qui se cache aussi derrière la franchise "Red Dead Redemption" est habitué à se troller ouvertement les fans. Le développeur aurait teasé, dès juin 2023, la sortie du trailer de "GTA VI" en lançant un t-shirt sur GTA Online, son mode multijoueurs en ligne. Le vêtement en question arborait un nombre énigmatique "12523", correspondant - avec le recul - à la date du 5 décembre 2023, jour de la diffusion de la fameuse bande-annonce. Preuve, s'il le fallait, que Rockstar Games ne laisse rien au hasard. De quoi doper l'imagination des joueurs.