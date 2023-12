"GTA VI" : on vous dit tout sur la musique que vous entendez dans le premier trailer

La première bande-annonce de "Grand Theft Auto VI", le nouveau volet de la franchise phare de Rockstar Games, a été diffusée, mardi 5 décembre, sur YouTube. Au-delà de la claque visuelle qu'offre le jeu, dont les premières images sont à couper le souffle, le thème musical so 80's a retenu l'attention des "gamers". Il s'agit de "Love is a Long Road", un titre interprété par Tom Petty, qui connaît un énorme bond en termes de streams.

Quelques notes qui restent dans la tête. Rockstar Games a dévoilé, avec un peu d'avance en raison d'un leak sur TikTok (une fuite, en anglais), la toute première bande-annonce du jeu de la décennie : "GTA VI". Dans la nuit du lundi 4 au mardi 5 décembre, vers minuit, les fans du monde entier ont pu découvrir les premières images du blockbuster du studio au "R" étoilé. Dix ans après "GTA V", ce nouvel opus - annoncé pour 2025 - marque le retour de la franchise à "Vice City", ville fictive inspirée de Miami, découverte en 2002, dans le jeu éponyme "Grand Theft Auto : Vice City". Le prochain volet de la saga suivra les aventures de Lucia, le premier personnage féminin jouable de la licence, et de son petit ami, prénommé Jason.

Dans ce trailer d'1 minute 30, visionné plus de 100 millions de fois sur YouTube, l'épopée de ces Bonnie et Clyde des temps modernes est rythmée par un son qui respire les années 80 : "Love is a Long Road" ("L'amour est une longue route"). Le morceau, qui sert de bande originale au futur hit de Rockstar, est signé par Tom Petty, légende du rock aux États-Unis, connu pour son groupe "Tom Petty and the Heartbreakers" et ses titres phares ("American Girl", "I Won't Back Down"...). Sorti en 1989, sur l'album solo Full Moon Fever, la chanson était à l'origine sur la face B de son single à succès "Free Fallin'".

Ce rock bouillonnant, qui s'inspire "d'une moto qui change de vitesse" - selon ce qu'expliquait en 2020, au magazine Rolling Stone, son co-auteur, le guitariste Mike Campbell -, fleure bon la Floride, l'État parodié pour "GTA VI" et lieu de naissance de... Tom Petty.

Les écoutes ont bondi de 36.979%

C'est peut-être ce qui a convaincu Rockstar de miser sur cet hymne rock, tapageur et emprunt de nostalgie pour en faire la BO de "GTA VI". Ou alors est-ce pour les indices, prétendument cachés, qu'il renferme. C'est bien connu, la filiale de Take-Two Interactive a l'habitude de ne rien laisser au hasard. Avec l'éditeur new-yorkais, tout a un sens. Jusqu'au moindre petit détail.

Des fans se sont ainsi amusés à décrypter "Love is a Long Road", voyant dans ses paroles une mine d'informations sur le prochain "GTA". Et principalement sur l'histoire entre Lucia et Jason. "Il y avait une fille que je connaissais ; Elle a dit qu'elle se souciait de moi, elle a essayé de faire mon monde ; La façon dont elle pensait que ça devrait être ; Oui nous étions désespérés alors ; Pour se tenir mutuellement ; Mais l'amour est une longue, longue route", peut-on notamment entendre.

Le morceau semble revêtir de l'importance pour Rockstar Games, qui a rendu un hommage appuyé à Tom Petty dans le trailer. Sur le dernier plan, un sticker "Petty Forever" ("Petty pour toujours") apparaît sur la porte d'entrée de la supérette braquée par Lucia et Jason. Il faut dire que ce n'est pas la première fois que sa musique est intégrée à l'univers de "GTA". Classé parmi les 100 plus grands artistes de tous les temps (91e) par Rolling Stone, le rockeur américain, décédé en 2017 à l'âge de 66 ans d'une overdose, a collaboré avec le studio sur un précédent volet, "GTA : San Andreas", sorti en 2004.

"Tom a adoré contribuer à 'Runnin' Down A Dream'", une chanson diffusée sur la radio fictive K-DST, a rappelé le compte X (ex-Twitter) du chanteur disparu, "honoré" de l'hommage des équipes de Rockstar. Depuis la mise en ligne du trailer de "GTA VI", "Love is a Long Road" a vu ses streams bondir de 36.979% à travers le monde, par rapport à la même période la semaine dernière, selon les chiffres de Spotify, rapportés par la BBC. Oui, vous avez bien lu, 36.979%. Voilà l'effet de "GTA".