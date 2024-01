Jeux olympiques 2024 : Snoop Dogg jouera les commentateurs sportifs à Paris pour NBCUniversal

Le célèbre rappeur sera à Paris à l'été 2024 pour commenter les épreuves des JO pour NBCUniversal. Il assistera à des compétitions, rendra visite aux athlètes et explorera les sites emblématiques de la ville. "J’apporterai le style Snoop dans tout ça", a promis l'artiste.

C'est un rôle dans lequel on ne l'attendait pas. Snoop Dogg jouera les commentateurs sportifs pour NBCUniversal. Le célèbre rappeur fera le déplacement à Paris où se tiendront les Jeux olympiques du 26 juillet au 11 août. La star fournira des reportages réguliers pour l’émission de NBC et Peacock, "Olympic Primetime Show". Snoop Dogg assistera aux compétitions et aux épreuves. Il rencontrera les athlètes, leurs amis et leurs familles. Il explorera également les sites emblématiques de la ville pour livrer son regard unique sur ce qui se passe à Paris.

"J’ai grandi en regardant les Jeux olympiques et je suis ravi de voir ces incroyables athlètes donner le meilleur d’eux-mêmes à Paris. C’est une célébration du savoir-faire, du dévouement et de la poursuite de la grandeur", s'est réjoui le rappeur dans un communiqué publié par NBC Sports.

Rendons ces jeux inoubliables, enfumons la compétition. Snoop Dogg

"Nous allons assister à des compétitions extraordinaires et, bien sûr, j’apporterai le style Snoop dans tout ça. Ce seront les Jeux olympiques les plus épiques de tous les temps, alors restez à l’écoute et ne lâchez rien. Élevons, célébrons et rendons ces jeux inoubliables, enfumons la compétition, et que le meilleur brille comme de l’or. Paix et amour olympique", conclu le rappeur qui a réalisé un joli coup de publicité pour une marque de brasero en novembre dernier en prétendant arrêter de fumer du cannabis.

Pour mémoire, Snoop Dogg s'était déjà fait remarquer en tant que commentateur en 2021, lors des Jeux olympiques de Tokyo. Il avait commenté une épreuve d’équitation avec l'acteur Kevin Hart. À ce jour, la séquence a été visionnée plus de 2 millions de fois sur YouTube.

"Cette performance à elle seule a valu à Snoop un poste de correspondant spécial à Paris. Nous ne savons pas ce qui va se passer chaque jour, mais nous savons qu’il ajoutera son point de vue unique à notre émission olympique réinventée aux heures de grande écoute", a réagi Molly Solomon, productrice exécutive et présidente de NBC Olympics Production.