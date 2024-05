Paris 2024 s’invite au Festival de Cannes, la flamme montera même les marches

Les Jeux olympiques s’offriront une parenthèse glamour le 21 mai lors d’une soirée spéciale sur la Croisette. Plusieurs athlètes olympiques et paralympiques, dont Tony Estanguet, fouleront le tapis rouge avant la projection du documentaire "Olympiques ! La France des Jeux". Mais un seul d’entre eux aura l’honneur de porter la flamme sur les marches les plus célèbres de la planète.

Elle poursuit son périple, même là où on ne l’attendait pas. Après avoir fait vibrer Marseille dans les mains de Jul, la flamme olympique sera l’invitée d’honneur du Festival de Cannes, qui s’ouvre ce mardi 14 mai, à l’occasion d’une soirée consacrée aux Jeux olympiques sur la Croisette. L’évènement est programmé pour la semaine suivante, le 21 mai, avec la projection du documentaire de Mickaël Gamrasni, Olympiques ! – La France des Jeux, retraçant l’histoire de l’olympisme français. Une vingtaine de champions olympiques et paralympiques, dont David Douillet, Guy Drut, Jean Galfione, Céline Gerny, Laura Flessel, Laure Manaudou et Cédric Nankin y "racontent leurs trajectoires", précise un communiqué des organisateurs.

La fête débutera sur le tapis rouge en présence de Tony Estanguet, président du comité d’organisation de Paris 2024, de l’athlète Marie-José Pérec, du judoka Thierry Rey, de la basketteuse Iliana Rupert, de la cycliste Marie Patouillet, de la para-kayakiste Nélia Barbosa, du para-triathlète Alexis Hanquiquant, de la légende de la natation Christine Caron et du boxeur médaillé d’or à Sydney Brahim Asloum. Ils entoureront Arnaud Assoumani, champion Paralympique en para-athlétisme, qui sera chargé de porter la flamme olympique sur les marches.

"Quelle joie d’accueillir cette pléiade d’étoiles de l’olympisme, se félicitent Iris Knobloch, présidente du Festival de Cannes, et Thierry Frémaux, Délégué général. Et ainsi de continuer à écrire la grande histoire entre sport et 7e Art. Nous replongeons avec autant de ferveur que de bonheur dans un siècle de participations aux JO, qui ont marqué à jamais notre mémoire collective." La compétition, qui se compose de 22 films, couronnera le successeur d'Anatomie d'une chute le 25 mai.