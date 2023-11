De X à Wall Street, le très attendu GTA VI provoque déjà une onde de choc

Ce court message - 39 mots et 205 caractères - a eu l'effet d'une bombe sur la plateforme d'Elon Musk. Grâce aux 17,6 millions d'abonnés de Rockstar, ce post a touché une audience record. En cinq heures seulement, il a comptabilisé plus de 75 millions de vues (il culminait à plus de 165 millions, 48 heures après l'officialisation). Un engouement sans précédent qui en a fait le X le plus "liké" de l'histoire des jeux vidéo, avec plus d'un million de "j'aime" recueillis. Une viralité qui n'égalera toutefois pas le record en la matière : les 6,8 millions de "likes" pour l'annonce de la mort de Chadwick Boseman, l'interprète de Black Panther.