"Hollywood est lâche" : Jim Carrey choqué par la gifle de Will Smith et la réaction du public

L’humour, c’est son métier. Invité mardi sur la chaîne CBS, dans le cadre de la promo de Sonic 2, Jim Carrey n’a pas mâché ses mots suite à la gifle infligée par Will Smith à son collègue Chris Rock. Non seulement la star de Truman Show n’a pas apprécié le geste. Mais l'acteur n’a pas non plus digéré le fait que quelques minutes plus tard, le public du Dolby Theater applaudisse l’acteur comme si de rien n’était lorsqu’il est venu recevoir son Oscar.

"J’étais écœuré. Écœuré par la standing-ovation", a dit fermement Jim Carrey. "Hollywood est lâche. En masse. C’est une claire indication que nous ne sommes plus le club des gens cool. C’est du harcèlement. Moi j’aurais poursuivi Will pour 2 millions de dollars parce que cette vidéo va rester en ligne pour toujours."