Après quatre ans de mariage, Joe Jonas et Sophie Turner se séparent

L'histoire d'amour entre le chanteur des Jonas Brothers et la comédienne connue pour son rôle de Sansa Stark dans Game of Thrones avait commencé en 2016. Le couple s'était rencontré à Londres grâce à des amis communs. "Je m'attendais à ce qu'il vienne avec de la sécurité et tout (...) La meilleure des choses était qu'il n'avait pas amené de garde du corps", avait confié Sophie Turner dans le magazine ELLE USA.

"Nous avons discuté pendant des heures, des heures et des heures. Et je ne m'ennuyais pas. Ce n'était pas superficiel, c'était facile. Juste après, nous étions inséparables. Et je suis partie en tournée avec lui", avait-elle précisé. Inséparables, les amoureux se sont fiancés l'année suivante avant de se dire "oui" à Las Vegas le 1ᵉʳ mai 2019. Ils ont par la suite accueilli deux petites filles : Willa, en juillet 2020 ; et une autre, dont le prénom n'a pas été révélé, en juillet 2022.