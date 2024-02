Joël Dicker de retour avec "Un animal sauvage" : "L’instinct est mon meilleur guide quand j’écris"

L’écrivain suisse publie "Un animal sauvage" un thriller dont l’intrigue diabolique se déroule chez lui, à Genève. L’auteur de "La Vérité sur l’Affaire Harry Quebert" y met en scène deux couples bien sous tous rapports, ou presque. Ses petits secrets d’écriture, la Suisse, ChatGPT… De passage par Paris, il s’est confié à TF1info.

Deux ans après avoir renoué avec les États-Unis pour L’Affaire Alaska Sanders, Joël Dicker nous embarque chez lui à Genève avec Un animal sauvage (Rosie & Wolfe), son nouveau roman disponible ce mercredi 28 février. Tout commence par le braquage spectaculaire d’une bijouterie dont on va suivre l’évolution au fil des chapitres. Avant que l’écrivain suisse de 38 ans nous embarque dans la maison de verre de Sophie, une séduisante avocate espionnée par son voisin policier. Entre double jeu et faux semblants, ce thriller à la construction vertigineuse ne laisse aucun répit au lecteur. De passage par Paris, son auteur nous a livré les clés de ce best-seller annoncé. Sans spoiler, c’est promis !

L’animal sauvage, c’est vous ?

Joël Dicker : C’est nous tous ! C’est cette partie de nous très primitive qu’on partage avec tous les animaux de la Terre : l’instinct. Sauf que contrairement à eux, on n’arrive pas toujours à l’écouter. Parce qu’on confond parfois l’instinct et la peur, qui sont des fréquences assez similaires mais qui n’ont rien à voir. Mais aussi parce qu'on est sans cesse parasité par les autres en cherchant leur validation à tout prix. Cet animal sauvage nous permet en réalité de vivre au plus près de ce qui est bien pour nous. Parfois au détriment des autres. Parfois au détriment de ce qu’on a construit. Mais l’instinct a toujours raison.

Sans spoiler les lecteurs, comment cet animal sauvage intervient-il dans la vie de vos personnages, deux couples bien sous tous rapports en apparence ?

Au début du livre, aucun des personnages n’est à l’écoute de son instinct. Sophie, l’avocate, décide de le brimer et refuse d’écouter une pulsion, une envie. Arpad, son mari banquier, fait un truc pas bien que ne je vais pas dévoiler ici. Malgré son instinct qui lui dit que c’est une erreur absolue, il la commet quand même ! Il y aussi Greg, le flic, qui n’arrive pas à exprimer ce qui est bien pour lui-même s’il le sait. Pareil pour Karine, son épouse qui se contredit aussi.

Une méthode d'écriture bien à lui

Le livre s’ouvre avec un braquage, dont les étapes s’intercalent au fil des chapitres. D’où vient l’idée ?

C’est toujours dur de se souvenir mais maintenant que je fais des interviews, j’arrive peu à peu à reconstituer l’histoire de ce livre ! Avant toute chose, je voulais raconter une histoire qui se passe chez moi, à Genève. Ensuite je m’interroge toujours sur le tempo du livre. Et là, je me suis demandé si c’était possible de faire quelque chose en temps réel. Un truc proche de la télé ou du cinéma où le temps de l’action serait le temps du spectateur. Est-ce que c’est possible pour un livre ? Eh bien non ! (Sourire). Déjà parce que tout le monde ne lit pas au même rythme. Mais j’en ai gardé l’idée d’un braquage qui ponctuerait l’intrigue. Le reste est venu ensuite…

Vous dites souvent que vous écrivez sans plan. Là aussi c’est l’animal sauvage qui vous guide ?

Vous avez tellement raison ! (Sourire). L’instinct est mon meilleur guide quand j’écris. Ce que je sais instinctivement, c’est quand ça ne va pas. Je me fais confiance et je coupe. Je sais où je vais, mais je sais où je ne vais pas ! Ça me permet ensuite de revenir en arrière, de serrer les boulons, d’arranger. C’est ma technique… Et mon plaisir. Attention, il y a des moments laborieux. Il m’arrive de passer une semaine, un mois ou même deux mois sur une partie du roman et de tout balancer. Mais après coup je suis encore plus content quand je vais au bout !

Comme on l’a dit, ce roman se déroule chez vous à Genève. Une ville sur laquelle on a souvent des idées préconçues vue de France. Est-ce que vous aviez un peu envie de leur tordre le cou ?

On dit souvent que c’est une ville ennuyeuse alors que non. Qu’elle est calme et sans histoire alors que non. Il y a une atmosphère paisible, une mentalité suisse sans doute plus polie, plus calme, plus sereine qu’ici à Paris. Mais ce n’est pas une ville toujours tranquille, ce n’est pas une ville qui dort toujours.

Avec les mêmes crimes et les mêmes névroses qu’ailleurs ?

Comme partout ! Si ce n’est plus, dans la mesure où Genève est une plaque tournante de communautés, de gens de passages, le siège d’organisations internationales et des quartiers généraux de grandes firmes privées. Quand vous êtes là pour quelques années, le rapport à la vie n’est pas le même. C'est plus facile de cacher une partie de soi aussi.

L'intelligence artificielle ? Même pas peur !

Vous êtes un écrivain populaire, à l’heure où les transports sont bondés de gens qui ont abandonné les romans pour faire défiler des vidéos sur leur téléphone portable. Avez-vous peur d’être une espèce en voie de disparition ?

Non ! Je pense vraiment que la possibilité de ramener les gens à la lecture est à portée de main. Quand on parle d’un monde abreuvé d’images par TikTok ou par Instagram, j’aime rappeler que chacun est responsable de faire quelque chose de bien avec ces outils… ou de faire quelque chose d’autre. Le diable, ce n’est pas l’univers des réseaux sociaux ou l’intelligence artificielle. C’est quand nous, les humains, nous sommes incapables de nous couper de ce plaisir facile pour ouvrir un livre. Moi le premier ! En réalité, il faut avoir le courage de dire stop.

Un logiciel comme ChatGPT, ça vous intrigue ? Ça vous inquiète ?

J’ai la prétention de croire que l’intelligence artificielle n’est pas encore capable de faire le même travail que les écrivains. Parce qu’elle reproduit quelque chose qui existe déjà. C’est pour ça qu’on doit être capables de proposer aux lecteurs des histoires qui se renouvellent sans cesse. On doit continuer d’avoir un temps d’avance. Et puis dans le cas de mes romans, je crois que ce qui accroche les lecteurs, c’est moins l’intrigue - qu’un robot pourrait concevoir à l’avance - que les personnages auxquels on s’identifie et on s’attache.

Il ne serait pas capable de réveiller l'animal sauvage ?

J’en doute ! (Rires)

>> Un animal sauvage de Joël Dicker (Rosie & Wolfe). 416 pages. 23 euros. En librairies le 28 février