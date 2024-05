JoeyStarr revisite le "Code pénal en argot" : "Avocat ou prof, on mouille le maillot dans les deux cas"

Le rappeur était l’invité de "Bonjour ! La Matinale TF1" ce lundi 20 mai pour évoquer la sortie d’un livre co-écrit avec Polo Labraise dans lequel ils décryptent le Code pénal. "L’argot c’était un peu le sport national d’où je viens", note-t-il. Découvrez son entretien en intégralité, lors duquel il revoit aussi sa toute première apparition à la télévision.

Il pose en tenue d’avocat sur la couverture de son nouveau livre. Il sera bientôt de retour en professeur dans Le Remplaçant sur TF1. "On mouille le maillot dans les deux cas. Je n’aime pas choisir à cette heure-là", glisse JoeyStarr, invité de "Bonjour ! La Matinale TF1" ce lundi 20 mai. Le rappeur signe Code pénal en argot (Fayard), un ouvrage dans lequel il vulgarise les vrais articles du code pénal avec l’ancien journaliste sportif Polo Labraise. "Je suis né en 67, j’ai grandi dans le 18e, l’argot c’était un peu le sport national d’où je viens", note-t-il.

Avec son partenaire d’écriture, ils ont "choisi les articles les plus croustillants", précise l’artiste qui a confié la préface à son propre avocat, Me Jean-Yves Le Borgne. "Pour l’avoir vu plaider ma cause, parfois j’ai eu envie de lui mettre un petit billet dans le pantalon tellement je le trouvais volubile et intéressant", s’amuse JoeyStarr. Il s’amuse d’autant plus en découvrant les images d’archives de sa toute première apparition à la télévision.

C’était en 1984, déjà sur TF1, dans l’émission "H.I.P. H.O.P." présentée par Sidney. JoeyStarr se revoit en arrière-plan, "avec le chapeau de Sherlock Holmes" sur la tête. Garde-t-il des souvenirs de ce moment ? "Pas une miette", lâche-t-il.