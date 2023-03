"John Wick 4" cartonne partout dans le monde… Et pourquoi pas un cinquième ?

Depuis, chaque nouvel épisode fait mieux que le précédent au box-office. Sorti mercredi dernier en France, le quatrième opus sobrement intitulé John Wick : Chapitre 4 cumulait 359.437 entrées dimanche soir, soit le meilleur démarrage de la saga, avec à la clé la première place du box-office hexagonal. La moindre des choses de la part du public français puisque l'intrigue se déroule en partie à Paris. Même carton aux États-Unis avec 73,5 millions de dollars de recettes de vendredi à dimanche, mieux que les trois premiers sortis avant la pandémie.

À Hollywood, qui dit succès dit suite assurée. Sauf que dans le cas de John Wick, ça va être compliqué puisque le tueur à gages meurt à la fin. Qu’à cela ne tienne ! Interrogé par The Hollywood Reporter, le patron du studio Lionsgate Joe Drake soulève déjà le couvercle du cercueil. "ll y a une volonté et une ouverture. Et vous pouvez clairement interpréter la fin de différentes manières", assure-t-il. "Nous allons tous prendre un peu de repos et nous creuser le cerveau pour voir s’il y a une façon crédible d’arriver au cinquième. Mais il n’y a pas de garantie."