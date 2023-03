"Le cœur brisé" : Keanu Reeves dévasté par la mort de Lance Reddick

Se joignant au réalisateur Chad Stahleski, la star a publié un communiqué pour rendre hommage à son partenaire. "Nous avons le cœur brisé face à la perte de notre ami et collègue Lance Reddick", écrivent-ils. "C’était un professionnel accompli et c’était un bonheur de travailler avec lui. Notre amour et nos prières vont à son épouse, ses enfants, sa famille et ses amis. Nous dédions le film à sa mémoire."

"Lance nous a été pris beaucoup trop tôt", a déclaré Stephanie Reddick, mariée à l’acteur depuis 2011, dans un message publié samedi sur lnstagram. "Je vois vos messages et je n’ai pas assez de mots pour vous dire ma reconnaissance", a-t-elle écrit aux fans du père de ses deux enfants, qui l’inondent de messages de soutien depuis l’annonce de la triste nouvelle.