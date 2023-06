Succès, scandales et rock n'roll : Johnny Depp fête ses 60 ans

Et puis côté professionnel, c’est en Europe qu’on continue de lui faire confiance. Il y a ce contrat de 20 millions de dollars signé par Dior pour qu’il reste le visage du parfum Sauvage. Mais aussi le tournage à l’automne prochain de Modi, son deuxième de réalisateur, 26 ans après le flop de The Brave. Avec une présentation à Cannes en 2024 en ligne de mire ? On en est encore loin…

Comme on s’en est aperçu le mois dernier sur la Croisette, l’image de Johnny Depp reste "brouillée" auprès d’une partie du public. De Cry Baby à Edward aux mains d’argent en passant par Dead Man et Sleepy Hollow, ses grands rôles du passé ont fait de lui l’un des acteurs les plus admirés de génération. Mais la manière dont le procès en diffamation face à Amber Heard s’est déroulé suscite toujours une forme de malaise, voire de colère.