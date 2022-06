Johnny Depp de retour dans "Pirates des Caraïbes" ? L'hypothèse est démentie mais pas impossible

Hélas pour les plus enthousiastes, un porte-parole de la star a démenti la rumeur quelques heures plus tard, la qualifiant de "complètement fabriquée" auprès du site E !News, sans donner plus de précision. Le deal serait-il encore en cours de négociation ? Ou bien l’histoire est-elle totalement bidon ? Mystère. Mais si on se réfère aux propos récents du principal intéressé, ce n’est franchement pas gagné.

Durant le procès, les avocats d’Amber Heard avaient en effet tenté d’expliquer que les relations entre Disney et Johnny Depp s’étaient rafraichies bien avant la publication de la tribune de l’actrice dans le Washington Post, notamment en raison de ses problèmes d’alcool. Ils avaient ainsi rappelé que dans l’une de ses dépositions, l’acteur lui-même avait expliqué qu’il ne retravaillerait jamais avec Disney, "même pour 300 millions de dollars et un million d’alpagas".