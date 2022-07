Deux chansons écrites par Johnny Depp concernent-elles son procès avec Amber Heard ?

La carrière d'acteur Johnny Depp est bien plus connue que celle de musicien. Mais le projet auquel il a collaboré, aux côtés de l'ancien guitariste des Yardbirds, Jeff Beck, pourrait mettre en lumière le talent de celui qui, depuis un an, a plus défrayé la chronique judiciaire que la rubrique spectacle des médias du monde entier.

En sortant "18" le 15 juillet prochain, Johnny Depp fait, selon ceux qui ont pu l'écouter en exclusivité, sa première déclaration publique depuis le procès en diffamation qui l'a opposé à Amber Heard, écrit The Sunday Times dans sa critique de l'album : "Son silence est rompu", et les oreilles les plus averties devinent entre les lignes quelques messages inspirés par la bataille juridique qui s'est soldée par la condamnation d'Amber Heard par le tribunal de Fairfax.