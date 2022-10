Johnny Depp et Jeff Beck poursuivent en justice le professeur qui les accuse de plagiat

18, leur album commun paru cet été, n’a pas franchement fait trembler les charts. Mais Johnny Depp et Jeff Beck n’apprécient pas qu’on s’en prenne à l’honnêteté de leur travail. Les deux hommes viennent en effet de déposer plainte contre Bruce Jackson, un professeur spécialiste du folklore américain qui affirme que les paroles de la chanson "Sad Motherfuckin’ Parade" ressemble un peu trop au poème d’un prisonnier noir qu’il a consigné dans un ouvrage paru en 1974.

Dans ce texte, intitulé "Hobo Ben", le narrateur décrit les pérégrinations d’un vagabond baptisé Slim Wilson. S’invitant à une fête, il s’adresse à l’organisateur en disant : "I’m raggedy I know, but I have no stink (Je suis débraillé, je sais, mais je ne pue pas)", "God bless the lady that’ll buy me a drink (que Dieu bénisse la dame qui me paiera un verre)" ou encore "What that funky motherf*cker really need, is a bath (Ce dont cet enf**** a vraiment besoin, c'est d'un bain)".