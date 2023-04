Johnny Depp et sa fille Lily-Rose au Festival de Cannes : famille, glamour… et scandale ?

Lily-Rose Depp a pris très tôt la défense de Johnny face aux accusations de violences conjugales d’Amber Heard. "Mon père est la plus douce et la plus aimante des personnes que je connaisse", écrit-elle dans un post Instagram publié en mai 2016, alors que la justice américaine vient de prononcer une injonction d’éloignement à l’encontre de la star de Pirates des Caraïbes à la demande de sa jeune épouse. "Il n'a rien été d'autre qu'un père merveilleux pour mon petit frère et moi, et tous ceux qui le connaissent diraient la même chose."

Durant le procès intenté par Johnny Depp à Amber Heard, Lily-Rose est restée murée dans le silence, quand même bien son nom a été cité par plusieurs témoins qui ont affirmé qu’elle avait assisté à certaines disputes entre son père et la jeune actrice. "Quand quelque chose de si privé et personnel ne le devient plus vraiment, je me sens en droit d'avoir mon jardin secret de pensées", a-t-elle confié en novembre dernier dans Elle. "Je pense aussi que je ne suis pas là pour répondre à qui que ce soit. J'ai l'impression que les gens veulent me définir par les hommes de ma vie, que ce soient les membres de ma famille ou mes petits amis".