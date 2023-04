Stars, films et polémiques : Cannes 2023 prêt à dévoiler son casting

C’est un rendez-vous scruté avec attention par toute la planète ciné. Un mois et des poussières avant la cérémonie d’ouverture de sa 76ᵉ édition, le 16 mai prochain, le Festival de Cannes tient sa traditionnelle conférence de presse ce jeudi matin à l’UGC Normandie sur les Champs-Élysées. À la baguette, le délégué général Thierry Frémaux, l’homme qui murmure à l’oreille des plus grands cinéastes, et un visage peu connu du grand public, l’Allemande Iris Knobloch, ex-présidente de Warner Europe, propulsée présidente de la manifestation à la place du journaliste Pierre Lescure.

Comme tous les ans, la machine à rumeurs tourne à plein régime, mais cette fois les organisateurs ont coupé l’herbe sous le pied des pronostiqueurs en annonçant l’avance les noms de plusieurs "gros" films qui seront proposés en avant-première mondiale sur la Croisette. Killers of The Flower Moon, le nouveau Martin Scorsese, sera présenté le 20 mai en présence du cinéaste et de ses deux comédiens fétiches, Leonardo DiCaprio et Robert De Niro, réunis pour la toute première fois à l’écran.