Johnny Depp au Hellfest : des fans ravis, mais encore des polémiques

Au Festival de Cannes, la venue de Johnny Depp avait été dénoncée par un collectif d’actrices, déplorant que la manifestation "déroule le tapis rouge aux hommes et aux femmes qui agressent". Une référence aux accusations de violences conjugales prononcées par Amber Heard contre Johnny Depp. Mais aussi à l’agression du journaliste Edwy Plenel par Maïwenn.

En amont du Hellfest, sa direction avait défendu la présence cette année de Johnny Depp, mais aussi de Tommy Lee, le batteur de Mötley Crüe condamné à six mois de prison en 1998 pour avoir frappé Pamela Anderson, ainsi que de Tim Lambesis, le chanteur du groupe As I Lay Dying qui a effectué trois ans de prison pour avoir enrôlé un tueur à gages... dans le but de tuer sa femme.