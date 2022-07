Johnny Depp change de look avant le tournage de son nouveau film en France

S’il a conservé les cheveux longs qu’il avait gardé attaché au tribunal de Fairfax, Johnny Depp a rasé la moustache et la barbiche qu’il arborait durant les six semaines de procédure, diffusées en direct devant des millions de spectateurs. Vu les commentaires enthousiastes, ses fans semblent apprécier ! L’acteur était également apparu imberbe une semaine plus tôt, lors d’une visite éclair dans la capitale pour rencontrer Maïwenn, en préparation du tournage.