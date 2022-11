Johnny Depp mannequin pour Rihanna : la polémique la plus improbable de l’année ?

C’est la collaboration que personne, absolument personne, n’a vue venir. Pour les besoins du défilé de sa marque de lingerie, Savage X Fenty, qui sera diffusé ce mercredi 9 novembre sur Prime Video, la chanteuse Rihanna a fait appel à un invité un peu spécial en la personne de Johnny Depp. Si la présence de l’acteur américain de 59 ans n’a pas été officiellement confirmée, des captures d’écran du programme circulent depuis plusieurs jours sur les réseaux sociaux.

Veste en daim beige foncé, gilet à damiers ouvert sur son torse imberbe recouvert de bijoux, les cheveux attachés et la barbiche à la D’Artagnan, l’ex-interprète de Jack Sparrow évolue dans un décor de forêt, des danseurs de hip-hop musclés se déhanchant derrière lui. D’après les "chanceux" qui ont pu découvrir l’intégralité de la séquence, elle se déroulerait au son de "So Fresh, So Clean", le tube du duo OutKast.