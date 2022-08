"J’avais besoin de boulot !" : Johnny Depp fait une apparition virtuelle aux MTV Video Music Awards

Après avoir été accusé de violences conjugales, Johnny Depp a été "blacklisté" par les grands studios américains. Si Amber Heard a annoncé son intention de faire appel, l’acteur semble bel et bien décidé à faire son come-back professionnel, à Hollywood et ailleurs. Il y a quelques jours, il a annoncé son intention de réaliser un biopic du peintre Modigliani, au printemps prochain en Europe. Ce sera seulement son second film comme cinéaste, 25 ans après le flop de The Brave dans lequel il donnait la réplique à Marlon Brando.