Johnny Depp rêvait d’offrir un "au revoir convenable" à Jack Sparrow

En décembre 2018, le directeur des films chez Disney Sean Bailey émettait l'idée dans The Hollywood Reporter d'un possible reboot de la saga. "Nous voulons apporter une nouvelle énergie et une nouvelle vitalité", disait-il alors. "Après avoir travaillé sur ces films avec ces gens, après avoir ajouté ma patte dans l’écriture, les blagues et les scènes… Je n’ai pas bien compris comment après une relation pleine de succès, bien sûr pour Disney, je me suis retrouvé soudainement coupable jusqu’à preuve du contraire", a réagi Johnny Depp au dernier jour de son audition dans le procès pour diffamation qu’il intente à Amber Heard.