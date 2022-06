Johnny Depp sera en concert à Paris avec Jeff Beck cet été

Un opus de 13 titres intitulé "18", en grande partie composé de reprises, des Beach Boys, Marvin Gaye ou de Velvet Underground qui sera disponible le 15 juillet. Johnny Depp y signe tout de même deux chansons, "This is a Song for Miss Hedy Lamarr" et "Sad Motherfuckin' Parade". "C'est un honneur extraordinaire de jouer et d'écrire de la musique avec Jeff, l'un des plus grands, que j'ai maintenant le privilège d'appeler mon frère", confessait-il dans un communiqué. Autant de morceaux qu'il devrait interpréter devant un public parisien acquis à sa cause.