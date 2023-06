Johnny Depp va verser le million de dollars glané dans son procès contre Amber Heard à des associations

Cette dernière a quant à elle préféré le calme de l’Europe loin des tapis rouges. "Je continue d’avancer, c’est la vie", a-t-elle déclaré à un journaliste qui l’interrogeait dans les rues de Madrid. En décembre, elle avait expliqué "ne pas pouvoir se permettre de risquer une facture impossible, une facture qui n’est pas seulement financière mais aussi psychologique et émotionnelle". "J’ai défendu ma vérité et, ce faisant, ma vie telle que je la connaissais a été détruite", avait-elle ajouté. Sa reconstruction passera elle aussi par le cinéma. Elle est attendue le 24 juin au festival de Taormina, en Italie, pour présenter le film In the Fire, tourné avant le procès.