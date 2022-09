Johnny Depp vs. Amber Heard : la bande-annonce du téléfilm sur le procès de l'année est sortie... super nanar en vue ?

Faut-il en rire ou en pleurer ? À vous de juger. La plateforme de streaming américaine Tubi vient de dévoiler la bande-annonce de Hot Take : The Depp/Heard Trial, une fiction consacrée au procès le plus sulfureux de l’année qui sera disponible gratuitement à partir de vendredi. D’emblée, on est saisi par le manque de ressemblance des deux comédiens avec les ex-époux, comme si on assistait à une reconstitution judiciaire avec deux mauvais sosies.

Star de la sitcom Des jours et des vies, Mark Hapka a beau mâchonner son chewing-gum aux audiences et marmonner son innocence, on a plus l’impression qu’il imite la star de Pirates des Caraïbes qu’il ne l’incarne vraiment. Vue dans le film d’horreur Alone in the Dark, Megan Davis s’est elle aussi inspirée de la garde-robe de son modèle. Pour le reste…