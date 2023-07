"Johnny Depp vs Amber Heard" : Netflix refait le film du procès dans une série documentaire

Réalisée par Emma Cooper, la série documentaire s’appuie sur plus de 200 heures d’images. Des extraits des témoignages des deux acteurs, que le public a pu découvrir en temps réel lors de la diffusion en streaming et à la télévision du procès, mais aussi les analyses à chaud d’anonymes sur TikTok et Twitter. L’enquête dit "interroger le rôle que les réseaux sociaux ont joué lors du procès, en soulevant des questions provocantes et inconfortables sur la manière dont les discussions qui ont eu lieu à l’extérieur de la salle d’audience a pu influencer l’issue". Affaire Johnny Depp / Amber Heard – La justice à l’épreuve des réseaux sociaux, un documentaire diffusé par France 5 et réalisé par Cécile Delarue, avait déjà brillamment décortiqué la campagne menée en ligne contre l’actrice par les masculinistes. Harcelée depuis le procès, elle dit avoir reçu "des milliers" de menaces de mort.